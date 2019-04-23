死者口袋中發現1萬6千多元的現金。（張鎧乙攝）

新北市泰山區21日發生國小姐弟雙屍命案，涉嫌殺害2子的40歲吳姓男子23日傍晚5時許被民眾發現陳屍金山海邊，身上還留有1萬6500元現金，警方到場後採集遺體DNA比對，吳男父親也到場認屍確認遺體為吳男，研判是畏罪跳海輕生，基隆地檢署檢察官與法醫已到場相驗遺體完畢，正將遺體移送板橋殯儀館。

警方調查，吳男21日涉嫌在泰山區明志路二段住處用藥迷昏7歲兒子與10歲女兒，再用異物將2人悶死，下午2點搭計程車抵達三芝淺水灣，先在一處咖啡館購買咖啡、看海，待了近40分鐘後從店家後門走向海灘離開。

21日下午6時許，吳男出現在淺水灣海邊的消波塊徘徊，走下消波塊後，又折返離開，前往附近超商購買一件深色機能風衣，從此失去行蹤。

經過2天搜索，警方與民眾今天下午5時許在金山區台2線38K處海邊發現浮屍，經警方比對DNA及吳男父親到場確認，證實就是吳男遺體。

(中時 )