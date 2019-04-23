基隆市海洋大學23日下午驚傳墜樓意外，1名商船系楊姓學生從8樓陽台落下，頭部著地失去生命徵象，送往長庚醫院後宣告不治，警方已介入調查墜樓原因。

基隆市消防局23日下午5時許接獲海洋大學報案，有學生坐在濱海校區陽台，立即派員前往，但到達現場時，男學生已經從8樓跳下，頭部著地失去生命徵象，緊急送往長庚醫院。

長庚醫院表示，該名學生到院前就失去呼吸心跳，四肢變形骨折，頭部有明顯外傷，6點到院後院方立刻展開搶救，經過約40分鐘後仍回天乏術，已聯絡家屬前往醫院。

警方表示，死者留下一封遺書，寫到被人說卑鄙，這是此生最嚴厲的批評，他要用死來解決等，在租屋處燒炭未果後，又從陽台跳下，警方將持續調查原因。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )