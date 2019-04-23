新北市前市長朱立倫今(23)日臉書直播「台灣更好」系列第五集，討論台灣當前最迫切的少子化問題。朱立倫認為，台灣新生兒出生率在全世界排名倒數第一，已是國安級的問題，讓年輕人敢生、多生幾個，是政府的責任，也是他一直以來努力的目標。

他分析，以台灣的國民教育體系而言，只要孩子上小學，父母負擔就能大幅減輕，因此如何幫年輕爸媽減輕孩子六歲之前的負擔，是最重要的。出席的來賓「跑媽」以自身經驗分享，公共托育中心的出現，就像是媽媽的另一個娘家，是育兒過程中重要的支持網，機構提供比傳統居家照護更完整的資源，小朋友與人際互動的能力和活潑度，表現也明顯更佳。

朱立倫也提到，政府的公托雖然暫時無法照顧到所有的家庭，但公共托育政策大大提升父母將嬰孩送到外面托育的信心，民國100年時家外送托的比例僅8％，至今已成長四倍，達到32％，與OECD先進國家的比例接近。

他說，新北市在他卸任時的公托中心從0成長到60家，是六都中數量最多的，排名第二的台北市目前也只有20家。公托政策同時帶動了私立托育中心的風潮，加入托育聯盟，新北市公私立托育中心加上合作保姆，能提供約14,000個公托名額。

朱立倫認為，以閒置公共空間設置公托中心，以及他至台東參訪和親堂「老幼共托」的模式，共同照顧長輩與小朋友，均是可以推廣至全國政策方向。

對於近來托嬰中心頻傳意外，包括幼兒窒息事件，朱立倫除了覺得痛心，也認為不該只將責任推給托嬰人員，應從完善制度面來避免下個悲劇，包括增加即時監控設備、檢討托嬰人員的比例，以實際照顧人員來計算托嬰人員比例，均為可改進的方向。

(中時 )