近來網路流傳電扶梯單側站立意外影片，北捷今（23）日強調，捷運站的電扶梯為重載型，長期檢修紀錄顯示，沒有發現有旅客長時間靠右站立，左側通行，影響電扶梯機械元件的壽命。北捷說，會持續以「緊握扶手、站穩踏階」作為宣導，同時呼籲發揮捷運禮讓文化，彼此尊重。

近來網路流傳電扶梯單側站立意外影片，引起台北市議會交通委員會關切，北捷公司表示，公司保養檢修紀錄顯示，並未發現有因旅客長時間靠右站立，左側通行，致影響機械元件壽命情形。

北捷指出，電扶梯若左右鏈條展延差異，可透過左右踏階鏈條張力器予以調整平均，且在公司固定周期及嚴謹維護保養下，不致出現電扶梯損壞而傷及搭乘旅客情況。

北捷說，約半數乘客下車時透過電扶梯左側步行迅速紓解，其餘旅客則排隊等候搭乘右側電扶梯，秩序良好不會影響月台安全。如果排隊人潮過多恐影響月台安全時，車站將適時調派人力，安排旅客使用電扶梯左側搭乘。

北捷稱，會持續以「緊握扶手、站穩踏階」主題宣導電扶梯安全，不限制旅客電扶梯站立位置或行走與否，但也呼籲旅客使用電扶梯，應發揮捷運禮讓文化，彼此尊重。

(中時電子報)