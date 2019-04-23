南投縣政府為強化民眾心理衛生服務，在縣內13鄉鎮衛生所設置心理諮商服務站，期透過心理諮商服務，陪伴陷入幽谷中的民眾度過人生關卡，衛生局提醒民眾，可多加利用。

衛生局表示，現代人生活壓力大，可能引發情緒困擾、藥物濫用、憂鬱症、自殺行為等問題。各鄉鎮心理諮商服務站可提供民眾心理支持，及諮詢服務窗口。

衛生局強調，當身邊有人獨自面對生命中的難關，只要伸出雙手，就有機會弭平遺憾；扮演自殺防治守門人「1問、2應、3轉介」角色，人人都可以是自殺防治守門人。對於有自殺意念或計畫的人可以早期發現、早期介入與協助。

衛生局指出，南投縣社區心理衛生中心提供自殺高危險群個案關懷訪視，接獲自殺或高危險群個案通報，中心即派員提供關懷，視個案狀況協助轉介相關資源。通報電話049-2224464、安心專線0800788995、生命線1995、張老師1980，專業人員提供關懷及建議。

(中時 )