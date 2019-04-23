唱夜襲送給韓！小小韓粉許願：韓國瑜選總統。（影/中天新聞）

韓國瑜的超強魅力，就連小小孩童也被擄獲了，有網友就分享自己6歲的孩子，生日當天幫他拍了影片紀念，因為他唱夜襲說要送給韓國瑜，而他還許願希望，韓國瑜選總統，超認真的模樣萌翻許多人。

先前有媽媽向韓國瑜許願說，希望市長能對她的女兒祝福生日快樂，沒想到韓國瑜真的拍了影片，還特別標註該位媽媽說：「Hello～祝福你的小朋友生日快樂」。

超親民的韓國瑜也擄獲孩童心！有網友將兒子的影片上傳到臉書社團「韓國瑜後援會」分享，只見小男孩對著鏡頭略帶靦腆的說：「我要唱夜襲給韓國瑜聽」，接著下一秒就放開了，越唱越嗨：「夜色茫茫 星月無光；只有炮聲 四野迴盪；只有火花 到處飛揚；腳尖著地 手握刀槍；欸唷～英勇的弟兄們，挺進在漆黑的原野上」。而坐在一旁的妹妹也左手握拳，超有氣勢地配合歌歌唱夜襲。

小男孩唱完夜襲後，吐出生日願望：「阿公阿嬤身體健康！爸爸媽媽身體健康！韓國瑜選總統！李佳芬洗衣服！」

兩名小孩可愛的笑容，融化了不少網友的心，紛紛留言「長大之後做個英雄， 能夠苦人所苦，多做善事！像韓市長一樣！」、「小朋友！很利害唷！」、「好可愛，都流眼淚了」、「好可愛加油」、「開心就好！」

(中時電子報)