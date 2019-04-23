據俄國「 生意人報」(Kommersant)報導，3名隷屬俄羅斯黑海艦隊的水兵對軍方提起訴訟，要求補發他們在敘利亞軍事行動期間的每日生活津貼。

防衛世界(defense world)報導，水兵的律師亞歷山大‧費多爾琴科（Alexander Fedorchenko）表示，在俄國海軍，軍官的每日津貼為62美元，列兵和士官為43美元，但70％屬於飲食補貼。據他的說法，3名水兵僅是法律代表，總共有27名船員提出集體訴訟，他們都參與過2016~2018年的敘利亞作戰，希望補足這段期間的日常津貼，總共200~300萬盧布（3,134美元至4,700美元）。

軍事法庭一審的結論是，海外任務有出勤津貼，這是2011年，俄國國防部長簽署的法令，但是在海上航行期間，軍方就不提供每日生活津貼，因此水兵的請求被駁回。

然而，水手的律師認為，該法令第130段與憲法相抵觸，因為它違反了平等原則。「在陸地上服務的人員，包括空軍基地的飛行員和技術人員，都可獲得每日生活津貼。結果那些實際在戰區，冒著生命危險的水兵卻沒有，這一定有問題。」費多爾琴科說，辯方計劃下週對法院的裁決提出上訴。

(中時電子報)