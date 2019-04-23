非洲豬瘟持續升溫，北市延平河濱公園23日赫見豬隻屍體，動保處緊急派員到場管制及消毒，並同步聯繫警察局、環保局及工務局，已將該豬隻檢體送至行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，進一步釐清是否感染非洲豬瘟病毒。

動保處表示，該豬隻疑似因死亡且泡水多時，屍體已嚴重腐爛生蛆；雖外觀上未見非洲豬瘟病變，但仍不敢掉以輕心，以最高防疫規格進行防漏包裝及運送。

動保處表示 ，經解剖採樣，該豬隻未發現非洲豬瘟感染的典型病變，已將檢體送至家畜衛生試驗所進行檢驗，發現豬屍地點沿路及進出車輛皆經噴霧消毒完畢，經確認案發地點周圍3公里內並無養豬戶。

動保處表示，民眾如發現有遭棄置之豬隻屍體，請務必撥打1999市民當家專線，動保處將迅速派員前往處理。同時呼籲業者，飼養豬隻如發生異常死亡或疑似感染動物傳染病情形，應立即通報動物防疫機關進行後續管控，如隨意丟棄斃死豬，將依動物傳染病防治條例規定開罰。

(中時 )