對於韓國瑜今（23）日早上11時發表5點聲明指出，他無法參加現行制度的初選，希望黨內高層都能夠體察民意，對中華民國的發展及守護，他願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能夠改變台灣。國民黨立委柯志恩認為，韓國瑜展現了無畏承擔的精神！

柯志恩指出，韓國瑜今天發表的5點聲明，字字鏗鏘、措辭堅定，流露他熱愛中華民國，願為守護國家，不計個人得失榮辱。從其談話，可看出韓國瑜磊落光明，無畏承擔。

文章說，韓國瑜雖把球拋回中央，但其立場始終一致，也深知支持者對他參選2020的殷切期待，背負如此巨大民意，可見韓國瑜承受的壓力與委屈，否則，連好脾氣的佳芬姐也不會吐露不悅，表示背後被放槍的感覺很不好。

柯志恩透露，韓國瑜也點出基層對密室協商的不耐和不滿，希望黨中央拿出智慧，切勿處理不當，萬一引發人民對國民黨的誤解或不滿，恐怕「卡韓」不成，反而卡掉國民黨的希望！

柯志恩強調，團結都未必能打贏，但不團結一定輸！萬一贏不回江山，對一息尚存的中華民國更岌岌可危！為了中華民國，寄望大家拿出大智、共謀大局！

(中時電子報)