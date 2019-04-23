高雄市長韓國瑜23日夜宿大林蒲石化工廠，與勞工朋友夜談。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜今（23）日晚間夜宿大林蒲石化工廠，媒體繼續追問總統議題，他今天發表聲明後，一連又安排四個行程，體力幾乎透支，臉色略顯疲態，還頻頻揉眼睛，媒體問他相關聲明內容，他不算多做回應，而有記者問他關於空汙問題，他似乎累了，竟答非所問，跳針回答關於遷村的議題。

媒體問及今日發表的聲明，是否有找孫大千獻策。韓國瑜表示，現在不是光他自己一個人，事實上有一些比較好朋友，一起共思一些問題，有時候自己一個人獨思獨想未必周全，而孫立委也是其中之一討論的人。

媒體也關注到今天國民黨主席吳敦義回應，「沒有權貴，也沒有密室協商」，韓國瑜臉色一沉，不願多做回答，急忙轉話題說，「是不是先討論勞工問題，聲明我發表之後，說什麼都不太方便。」

現場記者也不願放棄，繼續追問韓「是否願意強制被納入初選？」、「只丟下5點聲明，市民滿頭問號」、「黃光芹說高雄變成雞肋骨，政客不值得被期待」、「你是負責任的市長嗎？」等問題，韓充耳不聞，態度強硬僅說「我就不再回答了」。

韓國瑜今晚夜宿「聯華聯合液化石油氣公司」，約莫9點30分抵達廠區先訪視勞工夜間作業情形後，再與勞工夜談傾聽基層民意，隔天則將大林蒲重要信仰中心鳳林宮吃早餐與里民交流。

韓國瑜說，每個月想跟不同職業、族群、階層朋友一起，這個月訂了勞工朋友座談，上個月跟計程車朋友，下個月單親家庭。

不過，媒體一連問了兩個環保議題，大林蒲居民希望空汙出重拳，但工廠業者希望不要降載等，韓國瑜似乎累了答非所問，回答遷村的部分。

韓國瑜說，86％居民同意遷村，但14％的人有些意見，地方望有專門針對遷村的辦公室，統合意見及想法，將儘速成立專案辦公室由專人雙向溝通，當地立委、議員一起加入，進行任務編組，相信遷村速度會加快，原則上遷村行政院同意了，就等最後核定及撥款。

韓國瑜表示，在稍早與大林蒲居民座談，有出現2、30種不同聲音，將慢慢統合意見，現在有的人希望透天厝，不要集合住宅等等意見，將來會再跟外界及議會報告。

(中時 )