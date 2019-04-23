威爾史密斯在電影中的本尊殺手。（翻攝自預告）

李安（左）與威爾史密斯溝通拍攝狀況。（UIP提供）

李安最新作品《雙子殺手》23日晚間釋出首波正式預告。一開頭就揭露男主角威爾史密斯（Will Smith）被「回春版」的自己、23歲的殺手瘋狂追殺，怎樣都無法攻擊對方的他相當納悶，直到看到殺手真面目後終於了解為何「我鎖定他，就在那，準備開槍，他卻像幽靈一樣消失不見！他到底是誰？」

威爾史密斯在電影中面對比自己年輕25歲，各方面都比他強的複製人，他憤怒對複製人說：「25年前他們利用我打造了你，他們選中我，是因為沒有人像我一樣。我們現在必須做個了結。」然而複製人雖擁有體能優勢，卻沒有本尊的經歷，得知自己只是「武器」後內心的巨大震撼也逐漸侵蝕他的信念。

李安認為：「這並不是一個能夠以我們所認知的電影藝術形式敘述的故事。但是，多虧有驚人的先進數位技術，我們不但能夠看到年紀較輕和年紀較老的威爾史密斯，同時出現在大銀幕上面，也能夠以更深入和沉浸的方式體驗這個故事。」他自認非常幸運能夠實驗並且測試數位電影技術提供的全新拍攝手法，「更幸運的是，能夠和兩個威爾史密斯合作 – 其中一個完美出色、成熟世故，另一個生氣勃勃、誠實坦率。」並讚這是威爾「最好的表演」，尤其當片中的兩個威爾史密斯終於面對面，絕對是神奇的一刻，「我真心希望這部電影能夠為全球觀眾打造一個全新的戲院觀影經驗。」

威爾則說：「就感情和體能上的挑戰來說，拍攝這部電影是我從影以來最辛苦的一次經驗。李安將電影拍攝技術推到極限，好讓全球觀眾能在戲院擁有在別的地方無法擁有的觀影經驗。這不只是一部動作片，而是探索一個人年輕的自己，是如何讓年紀更大的自己學會寶貴的一課。」現在已經50歲的他在電影中必須成為23歲的自己，「諷刺的是，當年我仍是23歲的時候，絕對沒辦法感受這種經驗或是扮演這個角色。我們希望這個故事能為每個人提供特別的觀影經驗，前所未見的先進電影技術、感情細膩、令人感同身受的角色，以及更上一層樓的動作場面。」

電影敘述由威爾史密斯飾演的一名頂尖殺手亨利布羅根，卻被一位神秘的年輕殺手追殺，而且這位年輕的殺手竟然能事先預測亨利的一舉一動。其他演員還有瑪麗伊莉莎白文斯蒂德、克里夫歐文和班奈狄克王。電影將於10月9日在台上映。

(中時 )