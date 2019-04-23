上個貓空泡茶也可以看到藍腹鷼。(影片取自《爆廢公社》)

到貓空泡茶除了有好風景外，居然也能意外巧遇國寶，不但讓他驚喜萬分，也讓許多網友好生羨慕，直呼「哇，也太幸運了吧～它好美噢！」。

網友在《爆廢公社》表示自己上貓空泡茶，在路上巧遇國寶「藍腹鷴」，還開玩笑的說「這隻要怎麼料理呢？」原PO拍下這段巧遇，PO上網分享牠美麗的身影。

(中時電子報)