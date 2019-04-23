影》上貓空泡茶竟遇國寶 網：太幸運了 22:492019/04/23 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 網友上個貓空巧遇藍腹鷼。(照片取自《爆廢公社》) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上個貓空泡茶也可以看到藍腹鷼。(影片取自《爆廢公社》) 到貓空泡茶除了有好風景外，居然也能意外巧遇國寶，不但讓他驚喜萬分，也讓許多網友好生羨慕，直呼「哇，也太幸運了吧～它好美噢！」。 網友在《爆廢公社》表示自己上貓空泡茶，在路上巧遇國寶「藍腹鷴」，還開玩笑的說「這隻要怎麼料理呢？」原PO拍下這段巧遇，PO上網分享牠美麗的身影。 (中時電子報) #國寶 #貓空 #網友 #藍腹鷴 也許您會感興趣 推薦閱讀 被晃到仆街？蔡阿嘎：媽祖顯靈 08:342019/04/19 生活 鳳山五甲一夜路平 韓粉PO照大讚：爽 16:042019/04/19 政治 店員收銀機驚見一疊冥紙 看監視器嚇呆 15:572019/04/19 社會 他喝手搖杯吃不到料 打開驚見暗黑杯底 13:192019/04/20 生活 從星座看總統命格 網：這2人鐵定不投 14:502019/04/20 生活 驚悚！她電波拉皮竟燒燙傷 網怒：哪家醫美做的 15:592019/04/20 生活 地表最強！老爸用動漫簽聯絡簿 萬人驚呆 09:112019/04/21 生活 她害民宿淹水還要求退費 網灌爆臉書 11:022019/04/21 生活 颮線發威網驚颱風天！週二起暖熱如夏 11:592019/04/21 生活 想嫁醫生何必考北一台大？仇女文引爆論戰 11:422019/04/22 社會 社會熱門新聞 失聯父疑殺子後畏罪輕生 身上還留1萬6500元 - 刑案 - 中時 影》金山發現男性浮屍 已確認是泰山命案父親 - 社會 關公託夢 正義哥協獲泰山雙屍案父遺體 警驚：你們怎麼會來 - 萬象 關公託夢 正義哥協獲泰山雙屍案父遺體 警驚：你們怎麼會來 遺書訴遭「此生最嚴厲的批評」 海大學生墜樓 頭部著地不治 - 一瞬間 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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