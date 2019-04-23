百年傳奇的黑船手工生乳銅鑼燒，曾創下單月熱銷10萬個紀錄。（台北晶華酒店提供）

來自東京、日銷8000個的BAKER’S CUSTARD卡士達蛋糕酥。（台北晶華酒店提供）

台北晶華酒店在今年母親節大打甜蜜氛圍，攜手麗晶精品打造一條堪稱史上最華麗的「麗晶甜點大道Regent Sweet Street」，力邀12家來自世界各地的人氣甜品名店齊聚一堂，以吸睛的造型蛋糕、東京自由之丘的排隊甜點，和人氣糕點伴手禮等，讓民眾單點內用、或禮盒外帶，更特別挑出各家甜品精選，於2樓上庭酒廊推出「Sweet Street珠寶盒下午茶組」。

「麗晶甜點大道Regent Sweet Street」單片單點服務自5月1日至31日在飯店1樓azie餐廳提供，包含Lady M的母親節限定玫瑰千層蛋糕、Heritage Bakery ＆ Cafe的紅心芭樂起司蛋糕，及黑船珍奶生銅鑼燒和小倉奶油銅鑼燒，每份150元起；而在活動期間內，若點購上述任1款甜點，還會贈送女神愛吃醋特調1杯。

不只有12家館外的人氣甜品品牌，晶華酒店點心房也以時下流行的字母蛋糕展現實力，推出由7個字母拼成的「LOVE MOM」母親節造型蛋糕；蛋糕禮盒另外還有「MOM」、「LOVE」2種組合，每組售價1680元起，4月24日至5月12日開放預購，4月29日可開始提貨（數量有限，售完為止）。

此外，住房也有「Sweet Mom媽咪甜蜜假期」專案，優惠價每房6588元＋10％，可入住豪華客房1 晚，還有讓媽咪身心靈徹底放鬆的沐蘭SPA療程500元折價券2張、甜點大道1000元禮券等， 還可以和母親一起體驗手作花環活動。

(中時 )