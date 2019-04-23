立法院內政委員會繼日前審查中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，遭國民黨團杯葛後，明將再次排審。對此，國民黨團總召江啟臣晚間在臉書痛批，民進黨為保衛政權不惜毀掉民主，就是無恥，李進勇為了護官位不惜退掉黨籍，則為無賴，「國民黨團絕對不會退讓」，明將全體總動員，一定要再次阻擋民進黨這種破壞民主體制的無恥行為。

江啟臣在臉書PO文指出，民進黨明天要再次將中選會主委被提名人李進勇排入委員會審查，且會試圖強行闖關，但李進勇的誠信、風骨在哪？一個曾毀諾敗信之人，如何能「超然公正」辦理選務？「李進勇，你當全民瞎子嗎？民進黨，你當全民傻子嗎？這種裝瘋賣傻的表態是以為能證明什麼？」

江進一步說，李進勇大半輩子擔任民進黨提名的政務官、公職候選人，去年因蔡政府執政不利，被雲林鄉親「下架」，當時還瀟灑宣布「在故鄉終結此生政治生涯」，風骨讓許多人敬佩；但不到4個月竟厚顏違背承諾，配合民進黨安排接受政院提名為中選會主委，為保官位甚至採註銷黨籍擦邊球方式，分明就是毫不避嫌要將政治黑手伸進國家選務機關，為明年「民進黨政權保衛戰」做準備。

江啟臣強調，中選會自法制化為獨立機關以來，從未提名具有黨籍背景的主委，民進黨執政後竟連獨立機關都介入干預，促轉會有東廠、NCC有髒手，現在連中選會也將淪陷，提名一位政黨色彩鮮明的主委，就是為讓民進黨的政權延續；若李進勇真「正直」，就自行拒絕政院提名，民進黨立委們也請以相同標準檢視被提名人、不要護航，否則就是支持破壞民主制度的東廠同路人。

「是的，我們現在是少數，但值此攸關民主制度存續之時，我們絕不退讓！」江啟臣也預告，明將開啟臉書直播，邀請所有關心台灣民主的鄉親，一同監督無法無天的政府，一同審視到底是哪些立委甘願為了自身利益，不惜犧牲掉國家的民主，「誰敢護航李進勇，誰就是挺獨裁的罪人！」

(中時 )