原本只要23日第3戰再贏，台啤就可搶下3勝0敗的聽牌優勢，可惜璞園不肯答應！上半場打完還領先10分的台啤，竟在末節徹底當機，終場遭到璞園73比63逆轉擊潰，台啤總練周俊三說：「就是輸了！璞園是支韌性很強球隊。」

到底台啤末節有多低迷？不僅末節前面9次出手全部落空，只能依賴罰球取分，甚至末節「唯二」的進球，全都發生在比賽勝負早已底定的讀秒階段(或可稱為垃圾時間)，台啤也提前宣告放棄，接下來的第4戰將於25日續在板橋進行。

就算場上勝負底定，此役拿25分、8籃板及7助攻的璞園洋將強森，卻在最後24.1秒做出很沒品動作，把犯規後想要示好的愛德用力推開，當場換回1次技術犯規，雖然這個技術犯規根本不痛不癢，強森卻給球迷相當負面的示範。

面對強森連兩戰都有傑出進攻表現(前役30分)，周俊三賽後開玩笑表示，「看來我們應該安排狙擊手！」更強調此役輸在下半場太迷信外線出手，造成外線出手次數太多，一旦沒法投進，隨即送給璞園快攻機會，當然不太可能反撲。

璞園總教練麥班達賽後表示，前兩戰輸球後，他一直都在告誡球員還沒結束，不要輕易放棄，絕對會找到辦法追回來，「結果此役我們充分發揮團隊力量，包含簡浩、吳岱豪等人都有發揮，我們會繼續帶著這種拚戰精神打下去。」

或許是受到輸球影響心情，23日獲頒年度洋將獎項的台啤塞瑟夫，賽後竟然選擇拒絕出席記者會受訪，或許這個獎項對他來說，一點也比不上季後賽贏球重要吧！

塞瑟夫獲選第16季年度洋將獎項。(中華籃協提供)

(中時電子報)