南韓《朝鮮日報》23日指出，本周由陸美日俄與北韓參與的外交日程相繼舉行，唯獨南韓未能登上這次的外交「舞台」。南韓政府一直固守北韓無核化談判的「仲裁者」角色，在「外交超級周」期間卻被排除在外。

美日外交、國防部長19日在美國華府舉行「2＋2安保諮商會議」，重申了「最終、全面且可查證的無核化」（FFVD）和全面履行制裁措施的方針。該會議在美日首腦會談舉行一周前，展示了兩國間的合作關係。

據悉，日本首相安倍晉三將在26日與美國總統川普舉行首腦會談後，出席第一夫人梅蘭妮亞的生日宴。27日與川普一同打高爾夫球。

24日-25日，北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普丁將舉行首次首腦會談。據悉，金正恩將於23日登上前往海參崴的火車。南韓漢陽大學教授嚴久浩（音）表示：「金正恩意圖透過接受俄羅斯在外交和經濟方面的支持，向周邊國家傳達『除了中國，還有俄羅斯』的訊息。」普丁在朝俄會談結束後，將立即動身前往北京出席一帶一路論壇，並計劃與大陸國家主席習近平舉行陸俄首腦會談。

陸日關係也在迅速步入正軌。23日，在大陸青島舉行的紀念人民解放軍海軍成立70周年的國際觀艦式上，飄揚著旭日旗的日本海上自衛隊艦隻也參加。而去年10月，南韓海軍在濟州前海主辦的國際觀艦式上，曾要求日本收起被視為日本帝國主義象徵的旭日旗，日本不僅拒絕而且直接缺席活動。陸方此次並未就日本軍艦懸掛旭日旗一事做文章。

南韓高麗大學國際研究生院院長金成漢（音）表示：「南韓的四強外交正在陷入對朝政策的黑洞」，「盧武鉉政府時期的『戰略均衡者論』也沒有受到美、中、日任何一方的歡迎，我們應該從中吸取教訓。」南韓前駐俄大使魏聖洛表示：「外交整體上已經喪失了動力」，「在對日關係上應該創造獨立於歷史問題的動力。」

(中時 )