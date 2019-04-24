高雄市長韓國瑜，今日上午對2020大選發表5點聲明，指他「無法參加現行制度的初選」。面對現在僵局，國民黨中常委有人提出「解套辦法」，其中，台中市立委江啟臣更以自身為例，提出「台中模式」，當時，台中市長初選階段，只有他與盧秀燕表態，黨部就找兩人協調，進行全民調定勝負。雖盧小贏江約0.6%，但過程平順，為勝選奠定基礎。

江啟臣分析韓國瑜5點聲明，他指出，韓國瑜對民眾呼籲有在思考，但「無法參加現行制度的初選」，因面臨很多障礙，這很多人都了解。江啟臣表示，站在政黨政治角度，國民黨若要在2020大選勝出，如何處理初選方式就很重要，沒處理好就可能有「背後開槍」情況發生。

至於現行初選制度初選如何調整？江啟臣舉他與現任台中市長盧秀燕競爭為例，當時，他們兩人都還沒報名，只是表達參選意願，黨中央與地方黨部就找兩人談話、協商。大家合意進行全民調，不用走登記報名程序，全民調出爐，要願賭服輸，兩人「君子協定」、「君子之爭」。所以，他希望黨中央調整初選方式，讓韓國瑜參加時，沒有負面影響，尤其，在高雄地區、及正當性困擾沒解決，韓國瑜就很難參加，最後就只算徵召一途。

(中時電子報)