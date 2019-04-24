北部地區一名OL小琪(化名)，偷吃已婚同事林姓男子，被林妻發現，然而2人對話中提到「忍到最後一步」，被法官認定沒有發生性行為，林妻提告求償100萬元，只獲賠25萬元。

據判決書，林男與妻子、小琪任職在同公司，林妻指控，小琪明知林男已婚仍與他發生婚外情，小琪自2018年與林互傳曖昧訊息，還勸林男離婚，甚至多次一同進出摩鐵，林妻氣到抓狂，提告小琪100萬元。

小琪則辯稱，雖然與林男的確有交往行為，但2人從未進出汽車旅館，沒有發生性關係，並諷刺林妻早就因個性、家庭生活，與林男產生磨擦，認為林妻請求賠償金額過高。

法官調閱林男與小琪通話紀錄，包含「剛剛真的厲害，差一點點就撐不住，等我好了妳再撩撩看」、「剛剛的機會你沒把握，沒有下次了」、「都做到這個節骨眼了，你要放棄？」、「剛剛忍著很辛苦的」，「剛剛如果跟你說『想要』還有辦法忍住嗎？」。

法官認為，從林男與小琪間的對話，可知2人進展到男女情愛交往關係，甚至可能已有一些肢體親暱動作，但無法證明小琪與林男有性器接合的通姦行為，從對話中可知，其中一方「忍耐到最後一刻」，並未再發生親密行為，只認定小琪侵害林妻配偶權，判賠償25萬元。

(中時電子報)