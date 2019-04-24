賴清德自從突襲式宣布參選總統後，雖落淚喊出不願傷害蔡英文，但後來民進黨中執會通過初選延後，賴清德仍表示，「不畏橫逆、 不改初衷、參選到底」。為了與蔡英文爭曝光，賴清德竟然出奇招，在臉書上自爆：「我要說一個秘密」，並且搭配PO出一張照片，只是卻也引來網友狠酸：「裝年輕裝不來，別假了，徒增尷尬」。

賴清德在臉書PO文表示，他其實有一個英文名字，「叫我威廉賴，沒錯，我就是W i l l i a m ，不是威廉王子那個威廉，就是William Lai的William」。

賴清德的這則PO文還附上一張圖，只見圖中的他戴著派對眼鏡的合成照片，為了拉近與年輕族群的距離，竟然用嘻哈哏大改圖。

PO文一出，網友紛紛留言酸諷，「不，好，笑。尷尬死了」、「其實你不用把自己搞成這樣子」、「裝年輕裝不來，別假了，徒增尷尬」、「感覺跟立倫有點像，我是說尷尬的部分」，還有人突破盲點說，「人民在乎的重點不是你的英文名字，而是你能為台灣做什麼！」

賴清德在臉書PO文表示，他其實有一個英文名字。（圖/翻攝自賴清德FB）

(中時電子報)