遼寧艦升級改造後有哪些新變化？

4月23日在青島舉行中共海軍成立70周年與國際閱艦式上，外界除了注意到首次服役的055大型驅逐艦外，較為凸出的是大規模改裝後的唯一現役航母遼寧艦亮相，許多軍事評論都意注到遼寧艦改裝前後的變化，主要差異在於艦島與甲板的裝設有不少修改，更換了新材質的飛行甲板攔阻索，並增加預防艦載機著艦失敗的大型攔阻網。

據《新浪軍事》報導，這次參加閱艦式的艦艇並沒有想像中那麼多，除了055大型驅逐艦之外，可圈可點的地方實在不多，倒是經過改裝整修的遼寧艦很明顯地做了不少的改裝與更新。該艦副艦長陸強強接受媒體採訪指出，此前遼寧艦回船廠進行的維護被稱為「加改裝工程」，其中不僅包括武器本身完善和改進，還可能加裝一些新系統和設備。

報導說，遼寧艦改裝工程包括航母甲板上的區域劃分與標誌線顏色更改，內部各類管路進行顏色區分有利辨認，甲板上的艦載機著艦阻攔索更換了更有韌性的新材質型號。另在著艦甲板末端加裝了著艦失敗攔阻應急網，這種攔阻網是美國航母的標準配備，對於艦載機的起降安全添加了新的保險。

遼寧號艦島在此次改裝工程中變化相當明顯。（圖／央視截圖）

此外，也另有報導指出，遼寧艦飛行甲板這次重新鋪設甲板防滑塗層，飛行甲板則增加了甲板停機區，艦載機可以在這裡進行發動機試車、加油和裝彈等作業，對甲板艦載機調度與出動能力有不少助益。

報導表示，遼寧號除了艦島上塗刷了「16」的編號以便讓艦載機更易識別之外，指揮室的視窗加裝了雨刷，另外增加了飛行控制室面積，採用更大窗戶方便指揮員觀察飛行甲板指揮艦載機起降。

不過，光從外表很難看出航母指揮控制系統、雷達及電子系統有哪些升級，但中共海軍對外公開了系統升級內容，包括指揮控制系統上採用較先進的信號/資料處理系統，能處理顯示更多目標的大型螢幕顯示器。從表面上來看，雷達系統型號並沒有變化，但後端系統進行了改進，提高了雷達探測性能、目標數量掌握、抗干擾能力等。

報導說，這次遼寧艦改裝汲取了航母使用經驗，增加更多新的技術與設備，可以至少服役到2030年以後，而未來還有可能進行更大規模改進升級，讓國產的5代隱形艦載戰機登艦。預計2020年之後，遼寧艦將會迎來服役之後第一次大修，屆時升級的規模將會更大。

(中時電子報)