屏東縣長潘孟安（左三）23日主持芒果封櫃啟航記者會，強調今年外銷看好，預計芒果季結束前訂單量將提升到50噸。（謝佳潾攝）

屏東縣長潘孟安（車上）23日主持芒果封櫃啟航記者會，強調今年外銷看好，預計芒果季結束前訂單量將提升到50噸。（謝佳潾攝）

屏東縣長潘孟安（右）23日主持芒果封櫃啟航記者會，強調今年外銷看好，預計芒果季結束前訂單量將提升到50噸。（謝佳潾攝）

屏東縣長潘孟安（中）23日主持芒果封櫃啟航記者會，強調今年外銷看好，預計芒果季結束前訂單量將提升到50噸。（謝佳潾攝）

目前正值枋山愛文芒果產季，而雖未到量產時節，但「盧家芒果」出產的5公噸愛文已裝列成1000箱禮盒外銷至港澳地區高級酒店，成了全屏海運芒果首例；縣長潘孟安23日主持封櫃記者會，強調今年外銷看好，預計芒果季結束前訂單量將提升到50公噸。

潘孟安指出，枋山鄉的芒果種植面積有4000多公頃、年產量約4萬5000公噸，當中愛文芒果因受落山風及海風吹拂，不僅皮紅肉黃、果肉Q彈細緻少纖維，還籽薄肉厚深受海內外市場喜愛，但去年因日本、韓國的檢疫機制有所調整，外銷約僅1300公噸，不過今年好轉了。

潘孟安說，今年的海外貿易幾乎已談妥，預計總出口量可達2500至3000公噸，目前不僅枋山、獅子、枋寮、春日等鄉農會及芒果產銷班在訂單上獲得亮眼成績，小農盧旺昇更是與經銷商合作，成為屏東海運芒果首例。他強調，「光他1家，就以40呎貨櫃將5公噸的愛文送往香港及澳門的高級酒店」。

「海運代表數量很多！」經銷商指出，由盧旺昇打造的盧家芒果品牌，在日本市場一直是高品質保證，經長久觀察後，認定它的發展潛能，去年底與盧合作空運10公噸愛文至港澳區，而後果然大獲好評，今年的訂單量追加至25公噸，多到要以海運來送。

縣府表示，以往外銷都是先將芒果運送出口後，在到國外進行分裝散賣，而這次海運改採「先裝盒、在運送」方式，不僅減少運輸過程中的損耗，更成功以禮盒型式鎖定高消費端客戶群，加強屏東芒果品牌形象及拓展通路。

(中時 )