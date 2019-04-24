陸五一小長假即將來臨，人們的出遊熱情高漲。近日由大陸美團發布的《2019五一國內旅遊新趨勢報告》顯示，根據提前預訂酒店資料，四天假期推動超75％的消費者選擇異地遊玩。

美團門票大資料顯示，今年五一小長假大陸熱門旅遊城市TOP10排行榜與往年相比，主要集中在旅遊資源豐富的傳統一線城市以及新的網紅城市。從地域分佈來看，氣候宜人的華東華南地區佔據排行榜半壁江山。廣東省有廣州、深圳、東莞三個城市上榜，成為五一假期最具人氣省份。

北京因其獨特又豐富的人文旅遊資源繼續領銜今年熱門城市榜。從目前景區產品訪問預訂資料來看，以故宮博物院為代表的文物古蹟景區將是五一假期期間吸引消費者前來北京遊玩的主要動機。坐擁明星級主題樂園迪士尼的上海位居熱門城市榜第二名。

大眾點評基於海量使用者大資料的必住榜、必玩榜也顯示，隨著五一小長假臨近，擁有最多「必玩景區」的北京，和擁有最多「必住酒店」的上海獲得了更多關注，其他城市榜也持續升溫，打卡上榜酒店和景區將成為五一消費者出遊的新趨勢。

(旺報 )