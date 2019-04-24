柯佳嬿（左）與張書豪。（歐銻銻娛樂提供）

左起陳妤、吳岳擎、柯佳嬿、張書豪、李李仁。

柯佳嬿（左）、李李仁。

魏蔓（左）、吳岳擎。

歐銻銻娛樂自製劇《如果愛，重來》23日首映，男主角張書豪拍戲期間和交往3年的圈外女友感情卡關，他為此向女主角柯佳嬿討教並交流感情觀，羨慕柯佳嬿有圓滿幸福婚姻，「在圈內感情能修成正果不容易」，他與前女友和平分手，也沒情傷，現在若遇到不錯對象仍會談戀愛，也渴望走進家庭。

首映記者會現場，張書豪提到對平行時空的想法：「自己是想像力豐富的人，拍這部片很享受，但哪天醒來真實生活中多了個姊姊、姊夫，生活變得不一樣『我會一直哭』。」柯佳嬿笑說：「有想過真實生活中是不是有書豪這樣的人，但被當成神經病關起來。」張書豪被問及劇裡一直哭，是因為很愛哭，哭點低？他說：「不是哭點低，不過我承認是個蠻感性的人，很容易有情緒。」現場發生什麼事會特別有情緒？柯佳嬿笑虧：「想吃的便當被拿走時。」

張書豪自爆為了入戲，每拍一部戲都會習慣「偷拍」女主角拍戲時的樣子，只要拿出來看，腦子裡就會有很多畫面，但強調：「殺青就刪掉了啦！」柯佳嬿知道被拍的事，態度淡定笑說：「不覺得奇怪，可能是因為我真的很漂亮吧。」劇中吳岳擎的女友是柯佳嬿，卻有紅粉知己魏蔓，柯佳嬿說，「生活中無法接受，沒辦法理解」，自嘲沒太多朋友，不會有和男生走太近的困擾。

李李仁說，他沒想到柯佳嬿連男生單獨聚會都不行，原來日前他們和坤達等一群男人約吃燒肉，講好都不帶老婆，沒想到柯佳嬿突然出現，聚會前大夥打賭「坤達會不會帶柯佳嬿來」，衛斯理說「柯佳嬿一定會到」，果然她真的到。李李仁有問坤達到底有沒有告訴老婆那是男人的聚會，結果坤達也只是笑一笑不說話，他忍不住說：「我懷疑他們夫妻倆有沒有在溝通？」柯佳嬿坦言，夫妻相處時「很安靜」，可以在同一個空間各做各的事。

陳乃榮與鄧九雲劇中飾演夫妻，也有吵架戲碼，鄧九雲笑說自己先和陳乃榮討教，劇中張書豪飾演的老公常常被念，人夫陳乃榮、李李仁被問到也常這樣？兩人異口同聲：「少說話多做事。」陳乃榮笑回：「尤其是打遊戲時更是不能輸，不然會被唸更慘。」《如果愛，重來》4/24(三)起將於愛奇藝台灣站、台視及東森綜合台播出。

(中時 )