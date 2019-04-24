氣場強大。（結果娛樂提供）

幕前幕後。（結果娛樂提供）

李銘順（右）與柯叔元。（結果娛樂提供）

游安順與苗可麗飾演夫妻。（結果娛樂提供）

游安順（左起）、薛仕凌、李銘順擺搞笑動作。（結果娛樂提供）

薛仕凌（左）忍不住掉淚，游安順安慰他。（結果娛樂提供）

夯劇《我們與惡的距離》幕後製作團隊新作《做工的人》23日舉行殺青及卡司發布會，巧的是《與惡》導演林君陽是《做工》攝影師。金鐘視帝李銘順在6集劇中最大挑戰是首次開口說台語，他坦言當初不敢接演，答應之後一度後悔，拍完讓他覺得「一生一次能接到這種劇本就值得了」。

劇組請台語老師指導，李銘順則用英文、羅馬拼音、馬來文等各種方式練習，因為實在不輪轉，游安順把李銘順設定為客家人的台語；柯叔元則說，台語有7個音超難，李銘順要不是有過人努力就是有過人天份。李銘順在台拍戲期間，阻止老婆范文芳和兒子探班，他為戲要做很多功課，怕無法照顧妻兒。

李銘順跟柯叔元劇中飾演鐵工兄弟阿祈與阿欽，為了呈現劇中的兄弟情誼，兩人在現場培養默契，李銘順表示：「培養默契最重要是了解對方，了解他的喜好，也要知道對方的地雷是什麼，所以戲外我常約叔元一起去打高爾夫球。」柯叔元則說：「他設計了很多幫助我們兄弟之間感情的動作，像是拍拍我、摸摸我的頭，很快拉近我們之間的距離。」

李銘順是第一次演工人，現場跟真正的工人相處在一起，完全投入在這個環境這個裡面，「拍戲時我有故意不維持身材，因為我覺得工人不一定都是瘦的，現場我們也和真正工人做一樣的事情，像是便當，也一定會吃光，因為對做工者來說，便當是花錢買的，一定要吃完才不會浪費。」

游安順與苗可麗劇中飾演板模工夫妻昌哥昌嫂，兩人對戲擦出火花，苗可麗讚嘆游安順演技「像呼吸般自然」。苗可麗初期因撞舞台劇檔期，一度想回絕製作單位的邀約，但看完劇本後，確定了自己的想法，「真的希望能給這個社會一點點的影響，幫小人物發聲，《做工的人》就是我想拍的戲劇。」

薛仕凌則飾演怪手司機阿全，角色與過去偶像形象差很大，還為了角色吃檳榔，苗可麗一度誤會：「一開始不知道是為了戲，還想說他怎麼會吃檳榔！」薛仕凌笑說：「吃到口腔黏膜變很乾，連吃東西都會痛。有場大戲，我竟然吃了六包（每包10顆），完全沒意識到，還被工作人員制止不要再吃了。」

(中時 )