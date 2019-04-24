想到義大利麵，或許一般人印象中可能是肉醬、奶油培根，然其實義大利麵不僅能當主菜，還能透過肉類、海鮮、醬汁交織多種變化！可曾想過肥美鮮蝦包裹在貝殼麵，加入起司焗烤，色香味俱全；白酒蛤蠣麵除有大量海瓜子，坐頭陣的竟是寬達10cm的北極貝！坐在12層樓高景觀餐廳，一邊品嚐歐陸美味，不時啜飲美酒！今年就來板橋ABV閣樓餐酒館，享受美景與美味吧！

ABV閣樓餐酒館坐擁板橋12樓高空美景，夜色迷濛好不浪漫。（「ABV閣樓餐酒館提供」提供）

究極白酒蛤蜊麵。（ABV閣樓餐酒館 提供）

●板橋高樓品美酒 歐陸美味玩創意

座落於府中站，俯瞰府中廣場，去年秋天開幕的「ABV閣樓餐酒館」坐擁12樓高空美景與戶外吧台，300款精釀啤酒富饒玩味、創意的歐陸料理挑戰無極限！在母親節前夕，ABV閣樓餐酒館也推出新菜單，計有3款炸物，4道熱下酒菜，6款義大利麵，7道火烤料理，用創意與美味挑戰你的舌尖想像。

炎炎夏日，喝杯精釀啤酒好消暑，這時怎能不來開胃下酒菜呢？【佛朗明哥蛋】，這道可是南歐-西班牙南部的安達魯西亞地區的傳統料理，將蕃茄、甜椒、蘆筍等蔬菜燉至軟透，出爐前打上一顆鮮雞蛋，運用蔬菜的熱來熟成，撒上臘腸或火腿片一起享用。

●薄荷酸豆醬點綴 烤羔羊排美味有層次

義大利麵玩驚奇！來嚐嚐使用「伊比利臘腸」製作出來擁有纖細口感但風味層次十足的【臘腸肉醬寬扁變佐手工肉丸】。歐陸料理必定要出現的【烤羔羊排佐主廚薄荷醬】以整付小羔羊排，運用奶油百里香煎至上色後，進烤箱烤至五分熟度，再搭配主廚親自製作的薄荷酸豆醬，口味上更增添的羊肉的鮮甜。

除麵類料理讓人胃口大開，此次春季新菜納入更多西班牙的經典料理，如【西班牙式炸鱈魚】在伊比利半島北部漁獲豐富，各種鱈魚料理自然成為了當地人的主食之一。這道炸鱈魚便是廣受喜愛的經典，酥炸的鱈魚塊搭配西班牙Aioli蒜味美乃滋，簡單但是絕對美味。

西打酒煮香腸。（ABV閣樓餐酒館 提供）

【西打酒煮香腸】西班牙的傳統下酒菜之一，ABV從店內數十款西打酒中，精挑細選出最適合搭配香腸烹調的酒款，結合新鮮辣椒，經過大火拌炒出辣油與香腸，再結合西打酒的酸甜果香創造出辣味尾韻但又有細膩甜酸的西打酒煮香腸。

●婚禮、Live演唱 餐廳見證人生動人時刻

因坐擁高樓，享有高空美景，ABV閣樓餐酒館也推出頂樓包場服務，除三五好友在這相約「乾杯」，也能這辦婚禮、聽戶外演唱會等！酒是越醇越香，友情是歷久彌堅，美味料理、溫馨餐廳見證我們人生重要時刻！人生短短幾個秋，讓我們難得醉一回，享受美好時刻。

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(中時電子報)