熱翻天！昨天台北站白天測得35.4度，刷新該站今年最高溫紀錄，今（24日）西南風增強，白天氣溫將更高，氣象局也針對台北、新北、高雄、屏東、台東5縣市已經發布「36度高溫黃燈」警戒，另今日北部地區空氣品質不佳，外出請注意。

只是四月下旬，但天氣熱如夏！今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，白天氣溫較高，午後僅東北部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。今、明兩天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

氣溫方面，今日各地高溫普遍來到31～34度左右，尤其大台北盆地、高屏內陸及台東地區，中午前後還有機會出現36度以上的高溫。紫外線指數方面，今日僅基隆市為高量級，其餘縣市皆為過量級，外出需記得防曬並補充水分。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部空品區位於下風處，風速偏弱，污染物易累積，近山區午後臭氧可能達「橘色提醒」等級；宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門地區則為「普通」等級。

(中時電子報)