斯里蘭卡近日發生震驚全球的復活節九連爆恐攻，傷亡人數持續上修，初估已有逾320人喪生，這也是斯里蘭卡10年前結束內戰以來最嚴重的暴力攻擊。。伊斯蘭國（IS）今天宣稱犯下斯里蘭卡21日的連環爆炸案，並公布其宣稱是攻擊者的照片和影片。

綜合外媒報導，斯里蘭卡警方在10天前就曾經提出恐攻警告，預測幾個著名的教堂、廟宇都會遭到攻擊。在復活節發生的連續爆炸案的主要目標鎖定高檔飯店及教堂，初估這波炸彈攻擊造成逾320人喪生。

伊斯蘭國旗下的阿瑪克通訊社（AMAQ）在聲明中表示：「21日鎖定斯里蘭卡境內美國為首聯盟國家成員和基督徒發動攻擊的，是伊斯蘭國戰士。」該通訊社社也公布8名恐攻者照片，其中7人蒙面，3人持刀，並公布恐攻者向伊斯蘭國最高領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）宣誓效忠的影片，然照片和影片的真實性無法獨立確認。

話說近年斯里蘭卡已成國際熱門觀光景點，如今發生這波恐怖事件，旅遊觀光業將大受打擊。中華民國外交部領事事務局21日也將斯里蘭卡旅遊警示調升為「橙色」，並建議國人近期「非必要避免前往當地旅遊」。

(中時電子報)