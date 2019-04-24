@中國時報

篤信佛教的高雄市長韓國瑜昨對2020總統大選發表5點聲明，未明講「選」或「不選」，卻如禪宗「參話頭」，密語密意外，字裡行間明眼人已了然於胸；韓國瑜念完聲明後堅持不再受訪，只請大家仔細讀，透過文字了解他心之所向─捍衛中華民國的承擔，意同參選宣言。

高雄市長韓國瑜昨表態「無法參加現行制度的初選」，黨中央隨即以新聞稿呼籲韓參與初選，高層已經定調排除徵召一途，但也不會舉辦「制式的初選」。據了解，中常委姚江臨等在今天中常會將提出「有初選之名，無初選之實」的特別辦法，把表態參選總統者列入民調，誰最高就提名誰，讓韓、郭可「各取所需」。

爭取民進黨總統黨內初選，蔡英文總統大打「蘇揆牌」，昨天在臉書列舉蘇揆上任後的各項改變指出，她跟蘇貞昌共同合作的99天以來，整個政府重新整隊，政府的管道變多、速度變快，自詡「我們的執政團隊，是會檢討並進化的團隊」。

高雄市長韓國瑜23日表態，「台灣好，高雄才會好；台灣改變，才能真正改變高雄」；近日支持度、聲量都下墜的台北市長柯文哲也在臉書「跟風」PO文指出，「這個國家絕對不會因為一個人而改變」、「只要台北改變了，台灣也會跟著改變」，因時機點巧合，頗有藉機刷存在感意味。

@旺報

中共中央軍委主席習近平23日在青島會見到大陸參加海軍成立70周年活動的外國代表團團長，習近平表示，海納百川、有容乃大，國家間要有事多商量、有事好商量，不能動輒就訴諸武力或以武力相威脅，將召開以「構建海洋命運共同體」為主題的高層研討會，大家應該相互尊重、平等相待、增進互信，加強海上對話交流，深化海軍務實合作。

大陸海軍23日舉行建軍70周年海上閱兵，最新型國產055萬噸級大型驅逐艦首次亮相。國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲表示，055型驅逐艦大量進入中共海軍服役，則中共艦隊就有能力在戰時，從我陸基雄三反艦飛彈的射程外，從台灣東部的西太平洋，以攻陸巡弋飛彈對台灣東部機場、港口和重要軍事設施發動攻擊。

大陸電商平台京東22日發布《2019「一帶一路」跨境電商消費報告》。報告指出，大陸商品透過跨境電商，銷往俄羅斯、以色列、南韓、越南等100多個國家與地區；南韓、義大利、新加坡、奧地利等國去年成為線上銷售額最高的進口國。

美國小布希政府時期白宮國安會亞太事務資深主任韋德寧，22日出席華府智庫布魯金斯學會有關美中40年研討會上說，美國對中國的「紅色恐慌」已影響曾在中國留學的美國人服公職。他說，那些留學中國的人發現，他們回來後，很難通過背景審查，因而很難在政府找到職位。

@工商時報

台積電23日股價擺尾，收在最高價268元、市值達6.95兆元，同創歷史新高，邁向7兆元市值新的里程碑僅差一哩路，只要再漲2元至270元，市值就晉升至7兆元級，惟以台積電23日美股早盤ADR來到45.2美元計，市值2,214億美元，仍遜於英特爾的2,651億美元，法人一致為台積電股價抱屈。

才四月天，國內用電量就創紀錄。台電表示，23日最高尖峰用電出現在下午2點15分，用電量達3318.1萬瓩，連續兩天刷新今年及歷年4月用電新高，也是4月用電史上首度突破3,300萬瓩，整體供電亮出「供電吃緊」的黃燈。

國內電支可跨國支付了。金管會銀行局23日發布國內電支跨境合作辦法，銀行局表示，這項開放主要是一卡通建議希望與日本LINE合作，讓一卡通LINEPay在日本的商家也能消費支付。

台股進入第五日11,000點多空拔河後，23日終於「五度五關」登上「萬一」寶座，創下近七個月來新高。法人指出，外資今年來期現貨同步作多，搭配台積電市值逐步向全球半導體巨擘英特爾近逼，後市驚驚漲格局未變。

(中時電子報)