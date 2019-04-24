針對2020是否參選總統，高雄市長韓國瑜昨宣布五大聲明，並強調「台灣好，高雄才會更好 ; 只有台灣能改變，才能真正改變高雄」。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓憂心表示，這句話之間沒有必然邏輯關係，會被不同陣營的對手抓住把柄用來無限接龍諷刺。

韓國瑜昨天在聲明中提及，他擔任高雄市長以來深刻體會到只有台灣好，高雄才會更好，只有台灣能改變，他才能真正改變高雄，此時此刻他無法參加國民黨現行初選制度，這番話被解讀為間接表態參選2020。

對此，李正皓在臉書表示，他百分之百贊成韓國瑜選總統，不僅是因為韓目前確實是國民黨的最強棒 ，此外，選總統本來就是個人意願，大家都該尊重。

不過李正皓說韓國瑜聲明中，最大的敗筆就是「台灣好，高雄才會更好 ; 只有台灣能改變，才能真正改變高雄」，因為這句話彼此之間沒有必然邏輯關係，而且會被不同陣營的對手抓住把柄用來無限接龍諷刺。

他說依現行制度，地方、中央本來就各有權責。一部分地方發展的責任由中央政府負責 ; 但更大部分地方發展的權責在地方政府，其權責散見各地方自治條例以及地方政府獨立之財務運用。依造目前的憲政架構之下，絕沒非得要擔任什麼總統，才能讓地方有發展之說。「若此邏輯成立，那未來乾脆廢掉所有民選地方首長，統一選一個總統，地方首長由總統官派就好，不是嗎？」

(中時電子報)