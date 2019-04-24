新北市泰山區發生震驚社會的小姊弟命案，涉嫌重大的吳姓生父失聯，昨日晚間被發現遺體出現在金山海邊，疑似畏罪輕生，離奇的是，吳家阿嬤在找到吳男遺體前，暗中向小孫子喊話「弟弟妹妹很乖，快去找爸爸玩，爸爸很疼你們」，果真找到吳男。

泰山區21日發生慘絕人寰的雙屍命案，一對年僅10歲的吳姓女童及其7歲弟弟被發現陳屍在床上，明顯死亡多時，疑似被下藥後再用棉被悶到窒息斷氣，而涉嫌重大的生父吳姓男子，最後前往位在三芝淺水灣的咖啡廳，心事重重看海40分鐘，之後走向海邊，消失在監視器畫面中。

吳男遺體昨日晚間在金山海邊被發現，遺體浮腫，卡在岸邊消波塊。據自由時報報導，吳家阿嬤得知兒子狠殺親兒，鑄下大錯，似乎早有預感他會畏罪輕生，在心中默念「弟弟妹妹很乖，快去找爸爸玩，爸爸很疼你們」，竟一語成讖，找到吳男遺體，令人唏噓不已。

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