許志安和黃心穎在車上激吻影片曝光，原先傳出可能是黃心穎設局仙人跳，不過現在卻驚傳黃心穎除了正牌男友馬國明，還有個地下的富二代男友，而且是他買通司機外流影片，藉機教訓黃心穎跟許志安，但也有一說是鄭秀文早知道人有鬼，藉此宣示正宮主權。

根據港媒報導，黃心穎除了正牌男友馬國明外，還有個地下富二代男友，而她跟許志安激吻影片外流，傳出就是他買通司機教訓黃心穎跟許志安，據悉此段影片其實錄到更多畫面，只是後來幾經交涉後，僅留下目前曝光的畫面， 不過更令人震驚的其中一項說法，就是幕後主使者其實是鄭秀文，因為早發現黃心穎跟許志安兩人搞地下情，由於苦無證據只好出此下策，抓到把柄後示意司機把影片賣給香港媒體，目的是為了挽回許志安，並讓黃心穎的名譽掃地。

另外黃心穎被爆出近期也與香港演員王浩信傳出曖昧，不過卻遭王浩信老婆陳自瑤反擊，她發文中提到：「檢點自己的為人處世」，被指就是在影射黃心穎。

(中時電子報)