前立委孫大千被外界視為高雄市長韓國瑜親近人士之一，韓昨總算鬆口「願守護中華民國，但此時此刻無法參加現行制度的初選」，卻困於現況面臨窘境，盼黨中央解套。孫也提出解套方案，認為黨中央該祭出「強制初選」！

國民黨主席吳敦義曾提出徵召初選韓國瑜的模式，但也曾指此舉需要韓有意願，若他無意願就沒辦法。孫大千則指「強制初選」不須顧及「當事人意願」上，只要當事人不反對仍可納入初選。

孫大千在臉書發文──

期待黨中央採取「強制初選」的方式，推選出國民黨2020的總統大選候選人。

方式如下：

第一，除了已經表達參選意願的候選人之外，黨中央可以在「不需詢問當事人意願」的情況之下，只要當事人「不反對」，將優秀的人選一併納入初選。

第二，由黨中央強制要求參加初選的人選，可以由他人代繳初選作業費，並且不需要進行連署。

第三，初選採取全民調的方式。

第四，全民調勝出者，即成為國民黨2020年的總統候選人。既然黨中央可以基於為國舉才，刻意地幫郭台銘董事長打開一扇門，解決了他的黨權爭議。那麼，相信黨中央也一定能夠大公無私，體諒韓國瑜市長的難處，為韓國瑜市長打開另外一扇門。

(中時電子報)