台中市長盧秀燕（左）頒發新聘法律顧問林瓊嘉等18名法律專業人士聘書。（盧金足攝）

大咖律師熱心公益，為市政法律疑難把關！台中市長盧秀燕頒發新聘法律顧問林瓊嘉等18名法律專業人士聘書，希望藉助法律專業讓各機關推動政策遭遇法律疑義時，能獲得專業法律協助，進而降低法律爭議，確保民眾權益，也讓市政更成熟完善。

各機關推動台中市各項市政建設及重大法案時，常涉及複雜的法律問題，台中市府法制局長李善植表示，若無法事前立即解決，可能造成施政延宕，影響政策執行期程及政府形象，市府聘任具高度專業背景的法律顧問，降低法律爭議案件，有助推動市政。

李善植說，市府法律顧問均為無給職，提供優質市政諮詢服務，其中，林瓊嘉經驗豐富，長期專注「婦幼保護」領域，曾獲頒優良公益律師；鄭智文擔任檢察官時，曾辦理過塑化劑、大統及富味鄉公司等混油案件，在當時被稱食安雙煞之一。

此外，林坤賢及陳怡成，兩人前後擔任財團法人犯罪被害人保護協會台中分會主任委員，對被害者家屬的協助不遺餘力，市府盼法律顧問將對市政帶來相當大的助益。

盧秀燕強調，法律顧問將提供各機關對於政策推動、法案或採購合約等法律問題事前法律諮詢，有效預防可能發生的法律糾紛，避免事後須採取補救措施，無論進行調解或訴訟，均需耗費大量人力、物力及財力，影響施政效率。

(中時 )