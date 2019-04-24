賽季結束後被湖人解聘教職的華頓，立刻接下國王兵符，沒想到才相隔幾天就傳出他在3年前性侵一名女記者。經過一天沉默後，華頓聘請了一位大律師為他辯護，駁斥外界傳聞都是不實指控，準備展開反擊。

該位女記者凱莉指控當時還在擔任勇士助教的華頓，要求她前往位在聖塔莫尼卡的飯店房間內，才願替她的新書寫序，沒想到當她走進房間，隨即被華頓推倒在床上企圖性侵，甚至強吻著她，直到她奪門而出，還能聽到華頓說：「很高興見到你！」

凱莉強調自己沒有把這件性侵醜聞曝光的原因，是想保住自己的飯碗，畢竟沒多久之後，華頓就接掌湖人兵符，兩人接觸機會更多，凱莉甚至爆料華頓就當沒事發生一樣，兩人見面之際還會用力擁抱凱莉，或是無視凱莉意願強吻。

華頓的律師馬克鮑特在發表的聲明中回應，指控者是一位投機主義者，她並不是一位受害者，她的指控是不可信的，我們準備在法庭上提出相關證明文件。

華頓聘請的這位律師馬克鮑特，曾在3年前替「飆風玫瑰」羅斯擺平了性侵害案件，此次接受華頓的案子，就看能否幫助華頓脫身了。

(中時電子報)