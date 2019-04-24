當地警方發現，該駕駛在34分鐘內滑手機30次。(翻攝梨視頻)

該駕駛自撞前，還笑稱定速很輕鬆。(翻攝梨視頻)

汽車主被動安全設備只是「輔助」，不能完全取代駕駛。大陸1名女駕駛在隧道自撞身亡，警方調查，該駕駛不僅超速、沒繫安全帶、違規變換車道，更發現，她在車禍前34分鐘內竟使用手機30次，甚至邊開車邊傳訊息，還向友人笑稱「定速120，不用踩油門，很輕鬆」，過不久就發生自撞事故。

據《梨視頻》報導，福建省三明市發生1起嚴重車禍，1輛轎車在隧道中過彎失控，高速衝撞隧道壁，從監視錄影看出，撞擊力強大讓整輛車短暫騰空、零件噴散並冒出火光，女駕駛則當場慘死，當地警方表示，調查發現該駕駛不僅超速、沒繫安全帶、隧道內違規變換車道，還有開車使用手機等4項違規。

警方調查，肇事女駕駛在意外發生前曾不停滑手機，34分鐘內就用了30次，期間與王姓友人傳了16條文字及語音訊息，訊息內發現，當時友人曾提醒「開慢點」，駕駛卻回應，「把車子定速在時速120公里，都不用踩油門，很輕鬆，呵呵」，說完沒多久就發生自撞事故，相當諷刺。

不少網友紛留言，「危險駕駛，害人害己」、「自作孽不可活」、「居然還有開車不繫安全帶的人」、「幸好沒波及其他人」、「真的輕鬆上路了RIP」，也有網友認為「車主已說在開車，朋友還是一直和車主聊，也有責任」。

(中時電子報)