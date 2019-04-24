為讓身心障礙者擁有一技之長，勞動力發展署中彰投分署推出「心智障礙者職業探索」，開設食品烘焙課程，來自伊甸社會福利基金會、台中特教、彰化縣政府勞工處等單位推薦的學員，透過在職訓教室實作教學，體驗烘焙樂趣，當作選擇工作或職業訓練的參考，品嘗剛出爐餅乾時，學員臉上洋溢著幸福成就感。

參與食品烘焙實作課程的學員，在職訓師的細心指導下，克服障礙完成各式手工餅乾，專業的職業輔導評量人員全程參與，從旁觀察學員，並與職訓師交流回饋。

活動結束後，將職業探索體驗評估報告提供給學員及家長，或提供給對應的職業重建窗口參考，作為就業適性的參考建議，希望能縮短職業摸索期，幫助學員順利就業。

就讀高三的小誠，本身對烘焙很有興趣，平時也會跟媽媽在家做麵包，體驗過程中，職訓師持續給予引導，小誠參與度很高，願意主動學習，兩天活動學到很多東西，今年畢業後即將開始找工作，烘焙行業列為職業選擇之一。

學員家長說，孩子和糕點製作初體驗一拍即合，如能進一步接受培訓並發展成為工作志趣，家長也才能夠放下一顆牽掛的心。

中彰投分署代理分署長林淑媛指出，運用自有訓練設備及專業師資，依據心智障礙者的特性來設計體驗課程，希望透過實際動手操作及導入專業職業輔導資源，讓參與的學員對該職類有基礎工作知能與規範的認識，進而發掘本身職業興趣，對未來的就業更有方向。

(中時 )