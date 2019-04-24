三酸甘油脂是血液變濃稠的元凶，過高恐導致罹患心血管疾病的風險提高，而舞菇中的MX Fraction、β葡聚醣、豐富的膳食纖維則能降三酸甘油脂。日本健康節目更找來前相撲選手實測吃舞菇一周，他的三酸甘油脂就降了40%，從267mg/dl變成159mg/dl，效果顯著。

早安健康報導，日本循環器官專業名醫池谷敏郎說，三酸甘油脂過高，是因為吃了太多糖分，導致脂肪堆積體內、血液變稠。而舞菇中的3種營養素，則有讓血管回春、降三酸甘油脂的能力。

1.MX Fraction：幫助胰島素運作，促進脂肪分解。

2.β葡聚醣：抑制並排出多餘糖分、脂質。

3.豐富的膳食纖維：抑制血糖上升，避免發胖。

日前健康節目邀請了日本前相撲力士花田虎上實測吃舞菇一個禮拜，竟讓他的三酸甘油脂從267mg/dl降到159mg/dl。節目中也指出，飯前先吃舞菇料理，再吃其他食物，可穩定血糖、防止吸收過多的油脂，每天攝取50克即可保健血管。

●舞菇料理

材料：舞菇200克、適量的醬油、味醂、酒、砂糖。

做法：在鍋中放舞菇，以及上述調味料，開火煮到沸騰。之後蓋鍋蓋，弱火蒸3分鐘，裝碗裡放涼後冷藏即可享用。

●舞菇茶

材料：水600ml、舞菇100克

做法：將舞菇、水倒進鍋裡，中火煮30分鐘完成。

(中時電子報)