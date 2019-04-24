西藏清晨發生6.3級地震 官方指暫無傷亡傳出 11:212019/04/24 中時電子報 江昭青 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國地震局今發布消息指，24日清晨4時15分在西藏林芝市墨脫縣（北緯28.40度，東經94.61度）發生6.3級地震，震源深度10千米。 地震發生後，應急管理部黨組書記黃明已要求盡快收集掌握災情動態，加強震情趨勢分析研判。中國地震局局長鄭國光也趕赴中國地震台網中心，與相關單位會商分析震情趨勢。 據了解，墨脫縣城、背崩鄉、米林鎮、南伊洛巴民族鄉震感強烈，暫無人員傷亡和財產損失報告。墨脫縣城水電通訊正常。西藏地震局已派出由副局長帶隊的工作組緊急趕赴災區開展現場工作。 (中時電子報) #地震 #地震局 #中國 #西藏 #趨勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸藝術展 細說抽象美 04:102019/04/20 生活新聞 觀念平台－試論中國的未來 04:102019/04/22 財經要聞 去西藏看到「玉米」 千萬不能摘！ 07:002019/04/23 搜奇 中國聯通董事長：正式開通5G試驗網 10:552019/04/23 財經 馬永生任大陸中石化總經理 12:382019/04/23 兩岸 中國聯通夥高通、中興及小米 打造5G應用市場 13:322019/04/23 財經 中國聯通2019年首季盈利增22% 17:582019/04/23 財經 美商界促川普 撤銷對陸關稅 04:092019/04/24 全球財經 西藏今晨發生6.3級地震 官方指暫未傳傷亡 09:082019/04/24 兩岸 西藏墨脫6.3地震 暫無傳出人員傷亡 11:212019/04/24 兩岸 兩岸熱門新聞 台商在陸接受補助 陸國台辦：依法依規 - 兩岸 - 中時 中共海軍青島閱兵 央視直播出現意外畫面 - 兩岸 《環時》社評：美要停購伊朗石油 陸如何應對 - 兩岸 - 中時 094型長征-10 首受校核潛艇 - 日報 蘋果栽贓旺旺 陸委會：台商接受大陸補貼 沒有違反兩岸條例 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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