台中市府採購5台全電動小型掃街車，同步訂定《台中市小型清掃機械管理辦法》，預計7月上路執勤，但卻遭網友質疑「買來不能上路」，市府表示，可向監管單位申請臨時通行證，即能在道路執行清潔勤務，在上路執勤前，目前先使用於人行道、廣場、學校等非道路範圍。

市府對抗空汙，率全國之先，購置5台全電動小型掃街車，但有網友質疑還無法上路，以及其除塵功能。

環保局表示，全電動小型掃街車目前即可於人行道、廣場、學校等非道路執行清掃任務，待管理辦法擬妥後，預計今年7月即可擴大至一般道路掃街。

環保局表示，這批電動小型掃街車於今年3月底交車，目前正進行車輛測試、人員訓練，為配合交通法令，也同步訂定《台中市小型清掃機械管理辦法》，預計7月即可上路執勤。

市府說，依規定環保局也可以向監管單位申請臨時通行證，即可在道路執行清潔勤務，在上路執勤之前，目前先使用於人行道、廣場、學校等非道路範圍。

市府指出，小型掃街車通過歐盟PM2.5及PM10除塵效率測試，去除率90％以上，具有抑制揚塵的功效，防制空汙必須多管齊下，改善效果聚少成多，盼大家與市府一起對抗空汙。

(中時 )