中國地震局今發布消息指，24日清晨4時15分在西藏林芝市墨脫縣（北緯28.40度，東經94.61度）發生6.3級地震，震源深度10千米。

地震發生後，應急管理部黨組書記黃明已要求盡快收集掌握災情動態，加強震情趨勢分析研判。中國地震局局長鄭國光也趕赴中國地震台網中心，與相關單位會商分析震情趨勢。

據了解，墨脫縣城、背崩鄉、米林鎮、南伊洛巴民族鄉震感強烈，暫無人員傷亡和財產損失報告。墨脫縣城水電通訊正常。西藏地震局已派出由副局長帶隊的工作組緊急趕赴災區開展現場工作。

(中時電子報)