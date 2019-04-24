光天化日看到這種情景，嚇死人了！一名男網友白天經過公墓，驚見路邊有一具「身材姣好」的「白皙裸屍」，旁邊還散落衛生紙，正當男網友感到心中毛毛的，趨前一看…裸屍真面目讓人笑歪。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文附上照片，照片中一具皮膚白皙、黑色長髮的「女屍」橫躺在路邊，手腳還扭曲變形，原PO騎車路過直覺不對勁，加上事發地點為在公墓附近，讓他心中忐忑不安，走近一看，原來是一具被人丟棄的矽膠娃娃，旁邊還散落衛生紙盒和毛毯，詭異景象任誰見狀都會嚇破膽。

「把這個丟在墳墓附近是要嚇誰！」，原PO無奈嘆拋棄者行為太渣「放毯子和衛生紙，是在路邊用完就丟的意思嗎…」。貼文一出釣到眾多網友，留言「只是曬個日光浴而已啦」、「誰的女朋友，忘記帶走？」、「可否告訴小弟要去哪裡回收？做學術研究之用」、「這不便宜耶！你可以考慮帶回家洗一洗繼續用」、「這個一尊2、3萬啊」、「這應該有165CM，網路賣超貴的」。

(中時電子報)