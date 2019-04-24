高雄市長韓國瑜昨發表五點聲明，聲明中未明確表述選或不選，但提及他願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能改變台灣，韓也強調「此時此刻，我無法參加現行制度的初選」。對此，有網友問及「高雄人是不是在槌心肝？」但卻有網友回文諷刺表示「有DPP的執政政績KMT未必輸」。

韓國瑜昨強調無法參加現行制度的初選，但願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能夠改變台灣，只有台灣能改變，才能真正改變高雄。昨天到場聲援的韓粉「杏仁哥」聽完後喜極而泣，並表示絕對支持韓國瑜選2020，要黨中央別再「卡韓」。「杏仁哥」說他會永遠會跟韓國瑜站在同一陣線，還是要支持韓國瑜出來選總統，才能救台灣，台灣真的需要改變。

不過網友rayterzll在PTT發表「高雄人是不是在槌心肝？」一文，並表示高雄又被國民黨怒騙一波，他說當初拉著鄰居去投韓國瑜的是不是在滴血？「高雄人好可憐，一直被國民黨搞，難怪20年選不好」。

對此，其他網友則回文表示「有DPP的執政政績KMT未必輸」、「你可以去高雄問」、「你確定要打這個？謝蘇賴菊表示...」、「不會」。但也有網友認為「看國民黨爛成這樣，還是繼續投民進黨好了」、「高雄20年來投綠的，真的不是沒有原因」。

(中時電子報)