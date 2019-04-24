我們只有一個地球，好好愛護自然！4月的第四週以世界地球日起頭，緊接著豐富的動物節日接力，突顯推廣生態保育的重要與急迫性。4月25日和4月27日分別為世界企鵝日、世界貘日和拯救青蛙日，這兩天台北市立動物園的國王企鵝、馬來貘和台北赤蛙人偶，將化身一日列車長，分享動物知識及其野外族群的生存危機，幸運的民眾有機會在遊園列車上，巧遇兩日限定的動物列車長唷！

4月25日和4月27日分別為世界企鵝日、世界貘日和拯救青蛙日。（台北市立動物園提供）

為了響應全球性的野生動物保育活動，台北動物園在4月25日及4月27日分別針對企鵝、馬來貘及青蛙進行生態教育推廣活動。幸運能與動物人偶一起搭乘遊園列車的朋友們，在短短的行車時間中，有機會學習到各種動物知識，了解全球生態環境的現況，及身為地球公民的我們，可以採取的友善環境實際行動。

4月25日和4月27日國王企鵝、馬來貘和台北赤蛙人偶，將化身一日列車長，幸運的民眾有機會在遊園列車上，巧遇兩日限定的動物唷！（台北市立動物園提供）

為了呼籲民眾重視生態保育及野生動物所面臨的生存危機，國際保育專家們陸續為面臨危機的各類動物，定下專屬的保育宣導節日，在當天透過伙伴機構，共同讓大家學習相關的動物知識，認識各類動物在原棲地所面臨的生存危機，讓民眾能更重視環境的惡化現況，串聯全球的力量，為保護環境與野生動物盡一份力。

4月25日及4月27日幸運能與動物人偶一起搭乘遊園列車的朋友們，將有機會學習到各種動物知識。（台北市立動物園提供）

因為全球氣候暖化及人為開發活動的影響，不論是生存在南半球的企鵝，或是在熱帶雨林中的馬來貘，都面臨棲地被快速破壞的壓力，對環境變化同樣敏感、移動能力卻相對薄弱的兩棲類動物，例如蛙類，更是在環境遭到破壞時，容易成為出現快速滅絕危機的指標性物種。為了宣導環境保育及物種多樣性的重要性，台北動物園邀請身為地球公民的大小朋友在4月25日和4月27日當天來到動物園，與動物人偶朋友同遊動物園，一起學習保育知識，還有機會回答問題拿獎品。

全球氣候暖化及人為開發活動的影響，生存在南半球的企鵝們都面臨棲地被快速破壞的壓力。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)