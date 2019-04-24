香港民航意外調查機構昨公布2起機長在航程中因突然失明，其中一人失明30分鐘，均改由副機長接手，幸班機都安全降落，兩位機長也在送醫後恢復正常。香港民航意外調查機構預計1年內搞清楚機師在空中突發性失明的原因。國泰航空表示，會全力配合調查。

綜合外媒報導，香港民航意外調查機構昨公布2起機長在航程中因突然失明案件，都是國泰航空的航班，第一起發生於1月26日由日本札幌前往香港的波音777-367型飛機，大約當日晚上10時，機長在台北飛行情報區向西航行途中突失明，緊急將飛機指揮權交給副機師，機長失明時間約30分鐘。

第二起發生於2月21日由澳洲珀斯前往香港的空中巴士350-941型飛機，大約於當日6時，當飛機位於香港以南約974公里接近馬尼拉，正在前往香港途中時，機長告知副駕駛員他感到氣喘及視力受損，改由副機師接掌飛機指揮權。

兩案副機師接手後，均向香港空中交通管制發出「PAN-PAN」呼叫後，獲准優先進場並順利降落，而兩名機長在抵港後亦獲醫護人員協助，視力恢復。香港民航處表示，民航意外調查機構正搜集及研究有該2嚴重事故資料，須深入調查和分析，預料調查需時一年內公布調查結果。

國泰航空表示，會全力配合調查。

(中時電子報)