斯里蘭卡復活節連環爆炸案至今造成321人喪命、超過500人受傷，聖戰團體伊斯蘭國（Islamic State，IS）23日宣稱是背後主使者，並公布8名自殺炸彈客的照片，美媒隨後披露，印度早就抓到了訓練這次爆炸案自殺炸彈客的IS極端份子，並且把恐攻情資透露給斯里蘭卡。

斯里蘭卡連9爆，聖戰組織伊斯蘭國宣稱犯案。

美國有線電視新聞網（CNN）獨家報導，早在斯里蘭卡連環爆之前，印度就已經抓到了訓練這次炸彈客的IS極端分子嫌疑犯。匿名印度官員透露，印度情報單位原本是在調查IS犯下的其他恐怖攻擊案件，訊問這名嫌疑犯過程中才發現斯里蘭卡當地極端份子正準備對幾座教堂及觀光客聚集區域進行攻擊，而這名嫌疑犯還負責訓練其中一位炸彈客。

官員指出，嫌疑犯透露他訓練的斯國極端分子名叫哈希姆（Zahran Hashim），是斯國當地極端組織「全國宣教會」（National Thowheeth Jama'ath, NTJ）領袖及這起連環爆炸案其中一位自殺炸彈客。印度情報單位隨後便將這起情報資訊轉給斯里蘭卡，斯國內部一份4月11日的備忘錄也顯示確有這筆情報，內容提及「某外國情報單位通報NTJ首腦哈希姆正在斯里蘭卡境內策畫多起自殺炸彈攻擊」。

伊斯蘭國公布的8名斯國自殺炸彈客畫面，圖中未戴上面罩者為整起行動首腦哈希姆（Zahran Hashim），印度官員稱，他們抓到訓練哈希姆激進行動的IS嫌疑犯。（圖／美聯社）

周二伊斯蘭國的阿瑪克通訊社（Amaq）釋出一段據稱是斯國爆炸案自殺炸彈客的影片，片中8名男子一字排開，當中僅1人沒有戴上面罩，影片稱該名男子叫哈希姆，是這起爆炸案的中心人物。

隨後斯里蘭卡西部省省長薩利（Azath Salley）也證實，這名未帶面罩的男子就是哈希姆，是連環爆炸案的策劃主謀，「是他灌輸其他人思想，每當他說話時，其他人總會被說服。」

一名前斯國高官指出，斯里蘭卡當局早在2年前就注意到「全國宣教會」。全國宣教會發跡於斯國東部省（Eastern Province），並且可能參與當地一些破壞佛教雕像的行動，近年來愈來愈多跡象顯示，該組織不論在規模或激進程度都愈來愈壯大，估計現在還有100至150名成員在斯國境內活動。

訓練斯里蘭卡炸彈客首腦 這國早抓到了

(中時電子報)