政務委員唐鳳在美東時間 4 月 23 日中午，在喬治華盛頓大學「席格爾亞洲研究中心」的安排下，參與「Shared Values in U.S.-Taiwan Relations： Strengthening Democracy Through Open Governance」座談。唐鳳在座談活動的簡報中表示，北京當局對台灣所施加的壓力，包括軍事威脅、社會滲透、媒體操縱等等，與其說是力量的展現，其實更接近不安全感的投射，反映出對方對於自身治理模式缺乏自信。

唐鳳透過臉書公開簡報內容，其中指出北京當局對台灣所施加的種種壓力，包括軍事威脅、社會滲透、媒體操縱等等，與其說是力量的展現，其實更接近不安全感的投射，反映出對方對於自身治理模式缺乏自信。畢竟，如果對方制度對臺灣人民有足夠的吸引力，上述作為就不應該持續出現。

唐鳳並說 ，兩 岸雙方雖然地理位置相近，但「價值位置」卻幾近相反。舉例來說：當台灣民眾運用網路作為監督政府的管道，以及進行議題設定的平台，對方政府卻透過「社會信用制度」等手段，將網路作為監視與控制大眾的工具；當行政院設立創新法規沙盒，藉由民間的社會創新，帶動政府的法規創新，中共卻要求一定規模以上的企業，都必須設立「黨支部」，不斷加強對私部門的控制。

唐鳳認為， 處於前線的台灣，除了積極透過強化媒體識讀、揭露介入選舉的資金等方式，來確保公正的民主機制，在資通訊系統安全方面，也需要其他「價值同盟」的協助。台美之間在「全球合作暨訓練架構(GCTF)」、「全球參與中心(GEC)」、「資安威脅情資共享計畫(AIS)」、「美國電腦緊急應變小組(US-CERT)」的各項合作，在在印證了座談的主題，也就是台美之間共享的許多價值。

唐鳳也引用美國副總統彭斯去年十月所言，「美國始終相信，台灣對民主的擁抱，為所有華人展示了一條更好的道路」。台灣的民主創新與深化，不僅是台美關係最重要的基礎，更是台灣與其他國家擴大交流時最好的禮物。

她說，這份簡報，只是台灣人民偉大成就的一小部分。相信台灣的民主創新與深化，在未來還會有更多、更好的經驗，可以為全人類作出貢獻。

(中時 )