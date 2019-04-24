F-35 vs.F-15X

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）對美國空軍要大買波音F-15EX戰機，而未增加計畫採購的F-35日益感到失望，暗示獲利成長可能來自興趣日益濃厚的亞洲與東歐。

據美國《防務一號》（Defense One）網站報導，洛馬財務長波森里德（Ken Possenriede）在提及第一季收益時說，「令我們失望的是美國空軍」，他並強調，會繼續就正確的前途，與顧客及政府代表合作。

美國空軍官員在2020年的預算提案中說，打算每年採購48架F-35戰機，一直持續到2024年。不過預算案內也要求，首批先採購8架新型F-15EX戰機，而未來5年共計畫採購80架。

美國空軍參謀長古德芬（David Goldfein）原本說，他打算每年採購72新戰機，已將機隊的平均機齡從28年降為15年。「要是我們有錢，那將會是72架F-35，」他說，「但我們得從成本/商業的角度來看，F-15絕不可能成為F-35，絕不可能！但我需要量。」

美國空軍，海軍與陸戰隊向國會提案，共要求2020會計年度採購78架F-35。而103名民主、共和兩黨議員力促當局，再增購24架F-35，而其中半數將撥給空軍。

就在五角大廈向國會提出預算案後幾天，洛馬便在國會廣發3頁白皮書，詳述F-35戰機對F-15等4代戰機的決定性優勢。此外，波森里德說，洛馬會繼續壓低F-35戰機的價格。他引述白皮書的數字指出，到2020會計年度時，每架F-35的價格將不到8,000萬美元（近25億台幣），而到2025年時，每小時的飛行成本也將降為2.5萬美元（約77萬台幣）。

洛馬今年預計將為美國和盟國打造超過130架F-35戰機，而洛馬董事長，總裁兼執行長休蔘（Marillyn Hewson）說，他們1年能生產180架F-35。

美軍F-35專案主管溫特（Mat Winter）說，雖然土耳其因買了俄製S-400防空系統，採購F-35出現變數，但國際對這款隱形戰機的需求有增無減。新加坡、希臘、羅馬尼亞，西班牙和波蘭都已表達對F-35感興趣。

此外，休蔘也說，日本打算增購F-35戰機。她強調，F-35的商機有增無減，國際需求很強勁。

(中時電子報)