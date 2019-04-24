東元集團引進土耳其最大甜點連鎖店〈MADO〉，在南港旗艦店可以喝到道地的土耳其咖啡。（圖／姚舜）

在南港〈MADO〉除了可嘗到土耳其冰淇淋，還可以吃到核桃蔓起苺與起司口味的〈巧巴達麵包〉，以及香濃的〈肉桂卷〉。（圖／姚舜）

來了！來了！土耳其歷史最久、連鎖店最多的冰淇淋與甜點連鎖餐飲品牌〈MADO〉，已被東元集團正式引進台灣，開在台北市南港軟體園區第一期大樓內、以花園餐廳規格打造的的〈MADO〉旗艦店，並於今（24)日正式開幕，這是東元集團旗下第15個餐飲品牌，身兼台灣土耳其經貿協會理事長的東元集團會長黃茂雄開心表示，東元集團推廣美食文化不僅侷限在亞洲，未來亦將持續將各種歐陸美食引進台灣，提供食家饕客更多選擇。

土耳其食物中有各種麵餅，〈MADO〉菜單上的這餅很像咱中式的〈蔥油餅〉。（圖／姚舜）

傳統喝拿鐵咖啡，是在咖啡中加入牛奶，在南港〈MADO〉點「土耳其式拿鐵」，則是自己動手「在牛奶中倒入咖啡」，很有意思。（圖／姚舜）

南港〈MADO〉旗艦店除了供應土耳其冰淇淋與麵包和甜點外，並有健康的午餐可讓食客選擇。（圖／姚舜）

有近170年歷史的MADO集團是由Yasar Kanbur於1850年成立，1991年發展為甜品連鎖店，如今這個土耳其百年品牌在土耳其連鎖門市超過330家，並在全球22個國家地區都有連鎖門市。同時，〈MADO〉的店型亦從Kiosk式冰淇淋專櫃或小店，發展出〈MADO Cafe〉咖啡館與〈MADO Restaurant〉餐廳等不同業態與店型，位在南港的首家〈MADO〉就是旗艦型的餐廳，除室內設座，並有戶外花園，菜單上並有各式土耳其冰淇淋、經典甜點〈庫那法〉、土國最具代表性的〈Simit圈圈麵包〉、土耳其咖啡與紅茶，以及Lokum、Helva等各式土耳其軟糖，甜食比例甚高，除甜點控可以大飽口福，螞蟻家族預料也會見獵心喜、很開心。

〈土耳其米布丁〉的味道很香濃，質地則柔軟滑腴似輕質鮮奶油。（圖／姚舜）

南港〈MADO〉旗艦店裝潢設計宛如花園餐廳，且有戶外區可以用餐或喝咖啡。（圖／姚舜）

在南港〈MADO〉旗艦店享用土耳其特色茶飲，會附上檸檬片和甜或鹹味小餅乾。（圖／姚舜）

冰淇淋是「療癒系」食物，日本、美國、義大利與紐西蘭冰淇淋各有特色，土耳其人則稱土耳其冰淇淋「獨一無二，舉世無雙」。而土耳其冰淇淋的最大特色是製作時加了蘭莖粉，所以除奶味很濃、口感綿密外，質地黏稠、不易融化，延展性高。此外，土耳其冰淇淋小販的練就一種「橫空傳遞甜筒的特技」，秀感十足且具娛樂性與趣味性，所以很受甜點控喜愛。

南港〈MADO〉旗艦店可以嘗到各種不同口味的土耳其冰淇淋，圖中的〈層次冰淇淋〉有覆盆子、檸檬、草莓與巧克力口味共構。（圖／姚舜）

南港〈MADO〉旗艦店的〈無糖巧克力〉雖標榜無糖，上桌時卻附了蜂蜜，這意味著「土耳其人真的很愛吃甜」。（圖／姚舜）

內餡夾著果仁與糖漿的〈Baklava 果仁蜜餅〉，等同是「土耳其式千層酥」，在南港〈MADO〉旗艦店可搭配土耳其冰淇淋一起享用。（圖／姚舜）

〈MADO〉的土耳其冰淇淋是用羊奶製作，並強調那些羊生長在長滿了百里香、風信子與番紅花的牧場中，所以乳質很優。在台灣的〈MADO〉菜單上有原味、覆盆子、檸檬、巧克力等各種口味的土耳其冰淇淋，甚至還有「無糖」口味。此外，廚師並會以不同型式堆疊，並將巧克力醬或蜂蜜用小甜筒盛裝，斜置於冰淇淇最頂層，讓醬汁流洩而下，挑逗食客味蕾。另外，嗜甜的客人還可以用長得有點像千層酥，以開心果碎與糖漿或蜂蜜作餡的〈Baklava 果仁蜜餅〉搭配冰淇淋。

〈Simit思密特〉是道地的土耳其國民美食，因外層布滿芝麻，所以有人稱之為「芝麻圈」。（圖／姚舜）

開在南軟園區的台北第一家〈MADO〉，可以吃到各種不同口味的Simit思密特麵包。（圖／姚舜）

〈MADO〉的Simit思密特麵包有些帶餡，切開看剖面可以看到巧克力、果乾或堅果「埋伏」在麵包體中。（圖／姚舜）

〈MADO〉的廚師用土耳其傳統Simit思密特麵包，夾著巧達與馬茲瑞拉起司和新鮮蔬菜，就是一道很美味的輕食午餐了。（圖／姚舜）

菜單上的「思密特」指的是「Simit」，這是很經典的土耳其Street Food，也是土耳其的國民美食。它們的外形像培果、又有點像加大版的甜甜圈，傳統的Simit外層布滿了芝麻，所以有人將之稱為「芝麻圈」。在〈MADO〉，Simit有各種大小與巧克力、藍莓、蜂蜜或伯爵巧克力等各式口味，且這種口感比培果軟的圈形麵包內還會有內餡，非常好吃，廚師並利用它們搭配起司與蔬菜，以「Simit三明治」的概念推出早餐與午餐商品，很有特色。

〈庫那法〉是用表面布滿糖絲的麵包夾著起司，用澄清奶油將兩面煎成金黃色，再搭配土耳其冰淇淋一起呈盤上桌，這「土耳其式兩面黃」的味道與口感迷死人啦。（圖／姚舜）

趁熱品嘗剛煎好上桌的〈庫那法〉，用刀分切取食會有「拔絲」的效果。（圖／姚舜）

〈庫那法〉（Kuanfan或Kanafen）是中東經典甜點，作法是用外層有細極糖絲的麵皮夾著起司，然後用澄清奶油將兩面煎成金黃色，我覺得這可以稱為「土耳其式的兩面黃」。呈盤時可以搭配冰淇淋或另外再淋上糖漿、蜂蜜或灑開心果碎，也是非常值得推介的甜食。

土耳其有各式古樣的軟糖，在南港〈MADO〉旗艦店可以買回去自食或當伴手禮與親友分享。（圖／姚舜）

土耳其的甜點真的多不勝數，有的像龍鬚糖、有的像牛軋糖、有的像棉花糖，形色多樣繽紛、教人眼花繚亂，在〈MADO〉可以買到各式各樣的土耳其軟糖帶回家自己享用，或當伴手禮送給親友，這些糖的口感與形狀雖有不同，但都甜、很甜與非常甜，甜點控和螞蟻應該會很開心。

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