傳統造紙保存與紙藝發展座談會在暨南大學舉行，廣興紙寮負責人黃煥彰指出手抄紙廠全國只剩4家，員工高齡化，此時談搶救「太晚了」。（廖肇祥攝）

立法委員蔡培慧邀集埔里鎮造紙業者及職人，於暨南國際大學召開「埔里傳統造紙的保存與紙藝發展座談會」，會中有手抄紙負責人感慨，現在談傳統造紙保存已經太晚了，全台灣手抄紙廠只剩下4家，從業人員幾乎超過70歲，市面紙張9成來自進口，沒有市場，就不會工廠希望相關單位能正視這個傳統工藝危機，提出拯救的方案。

埔里鎮因水質優異，礦物質含量少，適合製作潔白的手工紙，第一家手工造紙廠可追溯到1935年，名氣漸響，手工紙廠與機械紙廠百花齊放，開發出多樣且知名的紙種，如燙髮紅紙曾銷便全島，融合蝶翼的蝴蝶紙行銷海內外，埔里特有的書畫紙曾是藝術界稱讚的上好用紙，1980年代約有46家紙廠，甚至開過2000人的紙業聯合運動會，但隨著書畫人口銳減及中國大陸進口紙張低價競爭，埔里造紙廠目前僅剩8間存活。

為了找出傳統造紙的出路，蔡培慧邀集文化資產局長施國隆、傳藝民俗組承辦人說明埔里手工造紙產業文化，絕對有資格列入《文化資產保存法》無形文化資產傳統工藝及民俗類，登錄後，後續可落實推展傳習計畫，將技藝代代傳承，也可在既有的聚落推動紙藝博物館，讓各界看到埔里紙產業的獨特。

但觀光廣興紙寮負責人黃煥彰感慨，埔里的手工書畫紙與發源自中國安徽宣城的紙無論是原料、技術源由都不一樣，融合了日本和紙技術，又具有地域的獨特性，但發展80多年，卻沒有自己的蔡倫廟，在文化的延伸傳遞上少了自我認同，全台灣的手工紙廠僅剩4家，以廣興紙寮為例，從業人員大多超過70歲，年輕人不願接手，加上大陸產品競爭，手工用紙人口又縮減，現在談搶救台灣手工紙是不是「太晚了」。

施國隆建議埔里鎮公所有提報地方創生計畫，手工紙藝的推展與發揚可納入計畫內。蔡培慧表示，埔里手工紙業未來要面對多項挑戰，現階段成長空間又有限，也許可以考慮藝術文化節慶策略，凸顯埔里手工紙的藝術價值，增加在地居民工作機會，並拓展手工紙市場，開闢傳統產業的生機。

(中時 )