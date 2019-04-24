效力遊騎兵體系的台灣投手黃暐傑，因頂替隊上受傷的左投史麥利（Drew Smyly），被球團從2A拉上大聯盟，也成為台灣史上第15位登上大聯盟的球員，更是遊騎兵隊史上首位來自台灣的大聯盟選手。

Drew Smyly to Injured List with left mid-arm nerve tightness. RHP Wei-Chieh Huang will replace Smyly on roster, the Rangers will use a bullpen starter on Wednesday — Evan Grant (@Evan_P_Grant) 2019年4月23日

25歲的黃暐傑在本季列入40人名單，雖然無緣開季後的正式名單，不過在2A的表現亮眼，出賽6場投9.2局飆出14次三振，防禦率1成86、拿下1勝。精彩的投球內容獲得球團青睞，黃暐傑沒有3A經驗，從2A直升大聯盟，將會在牛棚待命，24日(美國時間)遊騎兵對運動家的比賽被外界推測為投手車輪戰，可能就是黃暐傑的大聯盟初登板。

黃暐傑在2014年加盟響尾蛇，隔年就入選未來之星明星賽，期間因傷曾有低潮，不過在2A仍有穩定表現，去年7月被交易至遊騎兵，而響尾蛇則換來大聯盟牛棚投手戴克曼（Jake Diekman）。黃暐傑在小聯盟打拚5季，出賽105場，戰績20勝10敗，防禦率3成11，投289局僅被敲232支安打，飆出334次三振。

而黃暐傑也是台灣第11位登上大聯盟的投手，目前能在大聯盟打拼的除了黃暐傑外，還有陳偉殷及林子偉。而黃暐傑的隊友還有在3A努力等機會的曾仁和，曾仁和本月剛被小熊釋出，隨即加盟遊騎兵。

(中時電子報)